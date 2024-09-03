Росатом совместно с СПбПУ запустили магистратуру по водородной энергетике

В пресс-службе Росатома сообщили, что эта магистратура направлена на подготовку специалистов, способных проектировать и оптимизировать оборудование для химических технологий, включая производство водорода, с использованием технологий «цифровых двойников». В программе участвуют ведущие лекторы из СПбПУ, Российского технологического университета МИРЭА и Сибирского отделения РАН.

Особое внимание уделяется дисциплинам, которые впервые будут преподаваться в СПбПУ, таким как «Процессы и аппараты водородной технологии» и «Математические методы моделирования и оптимизации химико-технологических систем». Выпускники программы получат возможность участвовать в научных и опытно-конструкторских проектах, направленных на развитие водородной энергетики и внедрение цифровых решений в энергетической отрасли, добавили в пресс-службе.