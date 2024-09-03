В России
Опубликовано 03 сентября 2024, 19:52
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Росатом совместно с СПбПУ запустили магистратуру по водородной энергетике

Новая программа готовит специалистов для водородных технологий
Машиностроительный дивизион Росатома и Инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) запустили совместную магистерскую программу по водородной энергетике. Обучение по программе «Цифровой инжиниринг основного технологического оборудования водородных технологий и энергетических систем нового поколения» стартовало с нового учебного года.
Росатом совместно с СПбПУ запустили магистратуру по водородной энергетике

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В пресс-службе Росатома сообщили, что эта магистратура направлена на подготовку специалистов, способных проектировать и оптимизировать оборудование для химических технологий, включая производство водорода, с использованием технологий «цифровых двойников». В программе участвуют ведущие лекторы из СПбПУ, Российского технологического университета МИРЭА и Сибирского отделения РАН.

Особое внимание уделяется дисциплинам, которые впервые будут преподаваться в СПбПУ, таким как «Процессы и аппараты водородной технологии» и «Математические методы моделирования и оптимизации химико-технологических систем». Выпускники программы получат возможность участвовать в научных и опытно-конструкторских проектах, направленных на развитие водородной энергетики и внедрение цифровых решений в энергетической отрасли, добавили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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