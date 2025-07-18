«Росатом» создаcт цифровой двойник радиохимического производства

Новый комплекс позволит моделировать все этапы переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — от анализа состава реагентов до расчёта объёмов отходов. Технология поможет оптимизировать процессы как на стадии проектирования, так и во время эксплуатации производств.

Сейчас разработчики сформировали архитектуру системы, включая алгоритмы расчётов на основе технической документации. В ближайшее время начнётся этап непосредственного создания программного обеспечения.

Как пояснил представитель «ТВЭЛ» Евгений Пидопригора, цифровизация радиохимических процессов — ключевое направление отраслевой программы. Виртуальные модели помогут проверять технологии до их внедрения и упростят модернизацию действующих производств.

Комплекс «ВИЗАРТ-РДМ» минимизирует ручные расчёты и снизит риск ошибок при реализации реальных проектов.