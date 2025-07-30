В России
Опубликовано 30 июля 2025, 16:16
1 мин.

Росатом создал базу данных материалов для 3D-печати

Система ускорит разработку деталей для промышленности
Госкорпорация «Росатом» разработала единую базу данных свойств российских материалов, используемых в 3D-печати. Решение позволит в 3−5 раз ускорить создание сложных деталей для энергетики, авиации и космической отрасли.
Росатом создал базу данных материалов для 3D-печати

© Ferra.ru

База содержит более 60 ключевых характеристик металлических сплавов, сталей и композитов, включая данные о составе порошков, методах обработки и контроле качества. Исследования показали, что материалы, полученные аддитивными технологиями, не уступают, а иногда превосходят традиционные аналоги по механическим свойствам.

Как отметил Алексей Дуб, руководитель направления «Материалы и технологии» «Росатома», система исключит необходимость повторных расчётов и испытаний. База будет постоянно пополняться, становясь единым источником достоверной информации для отрасли.

В перспективе интеграция с автоматизированной линией синтеза материалов позволит создавать до 10 новых составов в сутки.