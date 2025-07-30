Росатом создал базу данных материалов для 3D-печати

Опубликовано 30 июля 2025, 16:161 мин.
Росатом создал базу данных материалов для 3D-печатиСистема ускорит разработку деталей для промышленности
Госкорпорация «Росатом» разработала единую базу данных свойств российских материалов, используемых в 3D-печати. Решение позволит в 3−5 раз ускорить создание сложных деталей для энергетики, авиации и космической отрасли.
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База содержит более 60 ключевых характеристик металлических сплавов, сталей и композитов, включая данные о составе порошков, методах обработки и контроле качества. Исследования показали, что материалы, полученные аддитивными технологиями, не уступают, а иногда превосходят традиционные аналоги по механическим свойствам.
Как отметил Алексей Дуб, руководитель направления «Материалы и технологии» «Росатома», система исключит необходимость повторных расчётов и испытаний. База будет постоянно пополняться, становясь единым источником достоверной информации для отрасли.
В перспективе интеграция с автоматизированной линией синтеза материалов позволит создавать до 10 новых составов в сутки.