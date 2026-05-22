Росатом создал электролит для батарей, работающих до -60°C

Электролит — это раствор солей лития. Он пропитывает пористый сепаратор и электроды, обеспечивая перемещение катионов лития. От его свойств зависят энергоемкость, мощность, срок службы и безопасность аккумулятора. На сильном холоде обычный электролит становится вязким, как мед, из-за чего напряжение падает. Новая разработка слабо чувствительна к переохлаждению. Даже при -60°C батарея теряет не более 30% энергоемкости по сравнению с работой при комнатной температуре.

Сейчас Росатом вместе с индустриальными партнерами готовит серийную партию ячеек с новым электролитом. Решение открывает путь для производства аккумуляторов, пригодных для Арктики, полярных и космических станций.