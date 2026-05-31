«Росатом» создал ИИ-систему для ускоренного синтеза новых материалов

Опубликовано 31 мая 2026, 18:031 мин.
«Росатом» создал ИИ-систему для ускоренного синтеза новых материаловТехнология сокращает разработку до месяцев
Специалисты Росатом в 2025 году получили тестовые образцы новых материалов с помощью системы автоматизированного синтеза, использующей искусственный интеллект (ИИ). Об этом говорится в годовом отчете Атомэнергопром, пишет РИА Новости.
В рамках проекта был подготовлен эскиз технологической линии, проведены испытания макетов основных узлов и подтверждены выбранные технические решения. Разработка ведется по направлению создания специальных материалов и технологий для атомной энергетики.
Система использует ИИ для подбора состава и структуры перспективных материалов. Алгоритм управляет процессом синтеза, анализирует свойства полученных образцов и при необходимости корректирует рецептуру.
Согласно представленным данным, будущая автоматизированная линия сможет создавать и тестировать до 10 уникальных составов конструкционных материалов в сутки. Ожидается, что такой подход позволит сократить сроки разработки новых материалов с нескольких лет до нескольких месяцев.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
