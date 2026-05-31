«Росатом» создал ИИ-систему для ускоренного синтеза новых материалов

В рамках проекта был подготовлен эскиз технологической линии, проведены испытания макетов основных узлов и подтверждены выбранные технические решения. Разработка ведется по направлению создания специальных материалов и технологий для атомной энергетики.

Система использует ИИ для подбора состава и структуры перспективных материалов. Алгоритм управляет процессом синтеза, анализирует свойства полученных образцов и при необходимости корректирует рецептуру.

Согласно представленным данным, будущая автоматизированная линия сможет создавать и тестировать до 10 уникальных составов конструкционных материалов в сутки. Ожидается, что такой подход позволит сократить сроки разработки новых материалов с нескольких лет до нескольких месяцев.