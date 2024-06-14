Росатом создал имплантаты для ускоренного восстановления

Опубликовано 14 июня 2024, 21:15
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Росатом создал имплантаты для ускоренного восстановленияОн с биосовместимым покрытием
Ученые Росатома разработали инновационные имплантаты с биосовместимым покрытием, напоминающим костную ткань, что позволяет пациентам восстанавливаться в два-три раза быстрее. Эти имплантаты изготавливаются с учетом индивидуальных особенностей пациентов по данным КТ и МРТ, что сокращает подготовительный период до операции с 60 до 7 дней.
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Создание имплантатов осуществляется в научно-производственном центре медицинских изделий в Троицке, где разрабатывается высокотехнологичное оборудование для медицины. Биосовместимые покрытия на основе керамики способствуют лучшей адаптации клеток к имплантату, благодаря растворению верхнего слоя покрытия, который выделяет минеральные элементы, важные для роста костей.
В дальнейшем планируется изготовить титановые имплантаты с двухслойным биорезорбируемым покрытием, провести токсикологические испытания и приступить к исследованиям на людях. Такие имплантаты найдут применение в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии.