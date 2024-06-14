Росатом создал имплантаты для ускоренного восстановления

Создание имплантатов осуществляется в научно-производственном центре медицинских изделий в Троицке, где разрабатывается высокотехнологичное оборудование для медицины. Биосовместимые покрытия на основе керамики способствуют лучшей адаптации клеток к имплантату, благодаря растворению верхнего слоя покрытия, который выделяет минеральные элементы, важные для роста костей.

В дальнейшем планируется изготовить титановые имплантаты с двухслойным биорезорбируемым покрытием, провести токсикологические испытания и приступить к исследованиям на людях. Такие имплантаты найдут применение в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии.