Росатом создал новое углеволокно для нужд космоса

Разработка принадлежит ученым одного из предприятий химико-технологического кластера, входящего в научное подразделение госкорпорации. Уникальные характеристики материала позволяют создавать крупногабаритные космические конструкции длиной до 200 метров.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что новое углеволокно производится на основе специально обработанных изотропных и мезофазных пеков — волокон, получаемых из нефтяных остатков и продуктов коксования угля. Материал отличается низким весом, высокой теплопроводностью и практически нулевым коэффициентом термического расширения.

Эти свойства делают его перспективным для применения в различных космических системах. Материал может использоваться при создании крупных спутниковых рефлекторов, элементов корпусов космических станций, систем теплоотвода и других конструкций для долговременных миссий.

Разработка российских ученых не имеет аналогов в стране.