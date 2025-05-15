Росатом создал промышленную технологию переработки литий-ионных аккумуляторов

Первым этапом переработки является получение так называемой «черной массы» — концентрата, содержащего литий, кобальт, никель и марганец. Далее из этой массы извлекаются соли ценных элементов, которые можно использовать повторно, в том числе для производства новых аккумуляторов.

Ученые отмечают, что достигнуто полное извлечение полезных компонентов с нужным качеством и чистотой, что делает технологию пригодной для масштабирования. Установка, производящая 30 килограммов «черной массы» в сутки, была создана менее чем за два года.

Сейчас переработка отработанных аккумуляторов в России ведется лишь ограниченно, в основном частными компаниями.