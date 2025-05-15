Росатом создал промышленную технологию переработки литий-ионных аккумуляторов

Опубликовано 15 мая 2025, 21:171 мин.
Росатом создал промышленную технологию переработки литий-ионных аккумуляторовРазработка поможет сократить отходы и сэкономить ресурсы
В Росатоме завершили разработку технологии переработки использованных литий-ионных аккумуляторов, которая может быть внедрена на промышленном уровне. Созданием технологии занимались специалисты предприятия «Гиредмет», входящего в химико-технологический кластер госкорпорации.
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Первым этапом переработки является получение так называемой «черной массы» — концентрата, содержащего литий, кобальт, никель и марганец. Далее из этой массы извлекаются соли ценных элементов, которые можно использовать повторно, в том числе для производства новых аккумуляторов.
Ученые отмечают, что достигнуто полное извлечение полезных компонентов с нужным качеством и чистотой, что делает технологию пригодной для масштабирования. Установка, производящая 30 килограммов «черной массы» в сутки, была создана менее чем за два года.
Сейчас переработка отработанных аккумуляторов в России ведется лишь ограниченно, в основном частными компаниями.