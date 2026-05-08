Росатом создал технологию получения материала для мощных аккумуляторов

Классический кобальтат лития широко используют в коммерческих аккумуляторах. Он дает высокую плотность энергии, хорошую ионную проводимость и стабильность при зарядке-разрядке. Модифицированный вариант сохранил эти преимущества. При этом новое решение позволяет повысить напряжение заряда и увеличить энергоемкость элементов питания более чем на 15%.

Материал предназначен для портативной электроники, электроинструментов и устройств аэрокосмической промышленности, где важны компактность и долгая работа без подзарядки. Сейчас опытные образцы проходят квалификацию у клиентов в составе аккумуляторных ячеек. В Росатоме отметили, что это шаг к созданию в России полной цепочки производства литиевой продукции от добычи сырья до утилизации батарей.