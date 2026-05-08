В России
Опубликовано 08 мая 2026, 19:45


Росатом создал технологию получения материала для мощных аккумуляторов

Высоковольтный кобальтат лития повышает энергоемкость
Специалисты топливного дивизиона Росатома АО «ТВЭЛ» разработали технологию получения высоковольтного кобальтата лития. Это ключевой материал для производства высокомощных литий-ионных аккумуляторов. Новый катодный материал отличается измененной формой кристаллов и скорректированным химическим составом.
Классический кобальтат лития широко используют в коммерческих аккумуляторах. Он дает высокую плотность энергии, хорошую ионную проводимость и стабильность при зарядке-разрядке. Модифицированный вариант сохранил эти преимущества. При этом новое решение позволяет повысить напряжение заряда и увеличить энергоемкость элементов питания более чем на 15%.

Материал предназначен для портативной электроники, электроинструментов и устройств аэрокосмической промышленности, где важны компактность и долгая работа без подзарядки. Сейчас опытные образцы проходят квалификацию у клиентов в составе аккумуляторных ячеек. В Росатоме отметили, что это шаг к созданию в России полной цепочки производства литиевой продукции от добычи сырья до утилизации батарей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
