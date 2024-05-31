Росатом создал технологию повторного использования металлов для аккумуляторов

В ходе разработки была создана технология извлечения карбоната лития, сульфата кобальта и никеля из отработанных аккумуляторов. Проведенные испытания показали, что полученные продукты соответствуют всем стандартам качества для использования в новых батареях.

Эксперты также смогли извлечь высокочистые кобальт и никель из растворов, используя специальное оборудование. Полученные образцы полностью соответствуют требованиям рынка.

По словам представителя Росатома, новая технология не только позволяет повторно использовать ценные материалы, но и обеспечивает возможность проведения научных исследований в этой области.