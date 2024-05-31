Росатом создал технологию повторного использования металлов для аккумуляторов

Опубликовано 31 мая 2024, 20:44
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Росатом создал технологию повторного использования металлов для аккумуляторовЧто снизит расходы на производство
Ученые Росатома представили новую методику переработки отработанных литий-ионных батарей, с помощью которой можно повторно использовать ценные металлы. Это позволит снизить затраты на производство аккумуляторов и сделает процесс более эффективным.
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В ходе разработки была создана технология извлечения карбоната лития, сульфата кобальта и никеля из отработанных аккумуляторов. Проведенные испытания показали, что полученные продукты соответствуют всем стандартам качества для использования в новых батареях.
Эксперты также смогли извлечь высокочистые кобальт и никель из растворов, используя специальное оборудование. Полученные образцы полностью соответствуют требованиям рынка.
По словам представителя Росатома, новая технология не только позволяет повторно использовать ценные материалы, но и обеспечивает возможность проведения научных исследований в этой области.