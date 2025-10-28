Росатом создал жаропрочный сплав для энергоустановок

Разработка демонстрирует стабильность характеристик в широком диапазоне рабочих температур. Структурные исследования подтвердили сохранение свойств материала в экстремальных условиях.

Новый сплав уже включен в эскизный проект угольного энергоблока с ультрасверхкритическими параметрами пара. Оборудование из этого материала сможет работать при повышенных значениях давления и температуры. Ресурс эксплуатации критического оборудования, изготовленного из разработанного сплава, составляет не менее 11 лет, отметили в пресс-службе.