Росатом создал жаропрочный сплав для энергоустановок

Опубликовано 28 октября 2025, 18:541 мин.
Росатом создал жаропрочный сплав для энергоустановокМатериал работает при температуре свыше 700 градусов
В пресс-службе госкорпорации Росатом сообщили, что специалисты Научно-производственного объединения «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» разработали никелевый сплав для энергоустановок нового поколения. Материал способен работать при температуре более 700 градусов Цельсия и давлении до 35 МПа, обеспечивая непрерывную эксплуатацию в течение более 100 тысяч часов.
Разработка демонстрирует стабильность характеристик в широком диапазоне рабочих температур. Структурные исследования подтвердили сохранение свойств материала в экстремальных условиях.
Новый сплав уже включен в эскизный проект угольного энергоблока с ультрасверхкритическими параметрами пара. Оборудование из этого материала сможет работать при повышенных значениях давления и температуры. Ресурс эксплуатации критического оборудования, изготовленного из разработанного сплава, составляет не менее 11 лет, отметили в пресс-службе.