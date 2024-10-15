Росатом создаст аппарат для гемодиализа

Опубликовано 15 октября 2024, 11:501 мин.
Росатом создаст аппарат для гемодиализаК концу 2024 года
Компания «Русатом РДС», входит в госкорпорацию Росатом, планирует завершить изготовление опытного образца отечественного аппарата для гемодиализа в первой декаде декабря 2024 года. Серийные поставки нового оборудования начнутся в четвертом квартале 2025 года.
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Расходные материалы к аппарату, такие как магистрали, диализаторы и иглы, будут поставляться группой компаний «Фармасинтез». Соответствующее соглашение было подписано в рамках IX Ежегодного форума «Биотехмед».
Директор направления по специализированной медицинской технике АО «Русатом РДС» Анатолий Мялицин подчеркнул, что это сотрудничество нацелено на снижение зависимости России от иностранных поставок медицинского оборудования и расходных материалов. Он отметил, что в условиях роста потребности в диализных услугах и ухода зарубежных компаний с российского рынка данное соглашение является важным шагом к достижению технологического суверенитета и повышению качества медицинского обслуживания в стране.