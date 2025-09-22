Росатом создаст инфраструктуру ИИ для цифровой экономики

Инфраструктура будет обеспечивать обработку больших массивов данных, улучшение процессов проектирования, инжиниринга и строительства, а также оптимизацию работы сложных технологических объектов. Основная цель — повысить технологический суверенитет России и обеспечить прозрачность решений, принимаемых с использованием искусственного интеллекта.

Евгений Абакумов отметил, что «Росатом» активно внедряет цифровые технологии в своей деятельности и предлагает комплексные решения международным партнёрам. Компания работает более чем в 30 странах.