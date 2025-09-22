В России
Опубликовано 22 сентября 2025, 20:14
1 мин.

Росатом создаст инфраструктуру ИИ для цифровой экономики

Проект направлен на технологический суверенитет и оптимизацию процессов
Госкорпорация «Росатом» разрабатывает интегрированную инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки цифровой экономики. По словам директора по информационным и цифровым технологиям Евгения Абакумова, проект направлен на создание доверенного ИИ, который позволит повысить эффективность работы в энергетике и других отраслях.
© Ferra.ru

Инфраструктура будет обеспечивать обработку больших массивов данных, улучшение процессов проектирования, инжиниринга и строительства, а также оптимизацию работы сложных технологических объектов. Основная цель — повысить технологический суверенитет России и обеспечить прозрачность решений, принимаемых с использованием искусственного интеллекта.

Евгений Абакумов отметил, что «Росатом» активно внедряет цифровые технологии в своей деятельности и предлагает комплексные решения международным партнёрам. Компания работает более чем в 30 странах.