Росатом создаст инфраструктуру ИИ для цифровой экономики

Опубликовано 22 сентября 2025, 20:141 мин.
Росатом создаст инфраструктуру ИИ для цифровой экономикиПроект направлен на технологический суверенитет и оптимизацию процессов
Госкорпорация «Росатом» разрабатывает интегрированную инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки цифровой экономики. По словам директора по информационным и цифровым технологиям Евгения Абакумова, проект направлен на создание доверенного ИИ, который позволит повысить эффективность работы в энергетике и других отраслях.
Инфраструктура будет обеспечивать обработку больших массивов данных, улучшение процессов проектирования, инжиниринга и строительства, а также оптимизацию работы сложных технологических объектов. Основная цель — повысить технологический суверенитет России и обеспечить прозрачность решений, принимаемых с использованием искусственного интеллекта.
Евгений Абакумов отметил, что «Росатом» активно внедряет цифровые технологии в своей деятельности и предлагает комплексные решения международным партнёрам. Компания работает более чем в 30 странах.