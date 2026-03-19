Росатом создаст лабораторию для роботизированных производств

Опубликовано 19 марта 2026, 22:15
Росатом создаст лабораторию для роботизированных производствПроект связан с атомной энергетикой
Госкорпорация «Росатом» совместно с семью университетами и индустриальными партнерами создаст опорную лабораторию. Она займется разработкой робототехнических комплексов для новой атомной энергетики. Соглашение подписали 18 марта на федеральной территории «Сириус» в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».
Как сообщила директор по управлению научно-техническими программами Росатома Наталья Ильина, у лаборатории две основные цели: проведение исследований и подготовка кадров. Новые технологии требуют новых компетенций, поэтому важнейшим условием успеха она назвала союз вузов и промышленности. По ее словам, созданная инфраструктура обладает всеми возможностями для эффективной кооперации.
Задача по созданию безлюдных роботизированных производств была поставлена в нацпроекте. Ильина отметила, что разработки корпорации в этой сфере соответствуют требованиям технологического превосходства. Лаборатория будет базироваться на уже полученных результатах и продолжит развитие специализированных робототехнических комплексов.