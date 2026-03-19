Росатом создаст лабораторию для роботизированных производств

Как сообщила директор по управлению научно-техническими программами Росатома Наталья Ильина, у лаборатории две основные цели: проведение исследований и подготовка кадров. Новые технологии требуют новых компетенций, поэтому важнейшим условием успеха она назвала союз вузов и промышленности. По ее словам, созданная инфраструктура обладает всеми возможностями для эффективной кооперации.

Задача по созданию безлюдных роботизированных производств была поставлена в нацпроекте. Ильина отметила, что разработки корпорации в этой сфере соответствуют требованиям технологического превосходства. Лаборатория будет базироваться на уже полученных результатах и продолжит развитие специализированных робототехнических комплексов.