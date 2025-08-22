«Росатом» создаст полный цикл производства титановых имплантатов

Как сообщил генеральный директор компании Андрей Андрианов, полный запуск цикла запланирован на следующий год. Это позволит полностью контролировать технологический процесс и исключить зависимость от иностранных поставщиков. Производство будет выпускать титановые пластины, штифты и другие комплектующие для медицины.

Важность проекта подчеркивают медицинские специалисты. Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии МГУ Вадим Дубров отметил, что современная травматология требует использования инновационных сплавов, таких как титан-молибден и титан-ниобий, которые пока не производятся в России.

Одной из ключевых задач остается разработка отечественных рентгенопрозрачных имплантатов. Специалисты отмечают, что для медицинских нужд не требуются крупные партии материалов — даже небольших объемов может хватить для обеспечения всех производителей страны.