«Росатом» создаст универсальную платформу для электромобилей

Опубликовано 25 марта 2024, 22:11
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«Росатом» создаст универсальную платформу для электромобилейЧерез 2-3 года
Глава государственной корпорации «Росатом», Алексей Лихачев, объявил о запуске проекта по созданию универсальной платформы для электромобилей. Эта платформа будет представлять собой своеобразную «тележку», которую автопроизводители смогут использовать как базу для создания собственных электромобилей.
По словам Лихачева, на данный момент «Росатом» серьезно занимается разработкой электродвигателей и систем управления для автомобилей. Платформа будет включать в себя зарядное устройство, электродвигатель и систему управления, что делает ее универсальной и привлекательной для автопроизводителей.
Госкорпорация планирует создать первый опытный образец новой платформы уже через два-три года. Если результаты исследований будут соответствовать ожиданиям автопроизводителей, то это станет еще одним шагом в развитии индустрии электромобилей. «Росатом» планирует поставлять основные компоненты платформы, включая электродвигатель и зарядное устройство, оставляя дизайн и другие аспекты производства за автопроизводителями.