«Росатом» создаст универсальную платформу для электромобилей

По словам Лихачева, на данный момент «Росатом» серьезно занимается разработкой электродвигателей и систем управления для автомобилей. Платформа будет включать в себя зарядное устройство, электродвигатель и систему управления, что делает ее универсальной и привлекательной для автопроизводителей.

Госкорпорация планирует создать первый опытный образец новой платформы уже через два-три года. Если результаты исследований будут соответствовать ожиданиям автопроизводителей, то это станет еще одним шагом в развитии индустрии электромобилей. «Росатом» планирует поставлять основные компоненты платформы, включая электродвигатель и зарядное устройство, оставляя дизайн и другие аспекты производства за автопроизводителями.