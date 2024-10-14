В России
Опубликовано 14 октября 2024, 18:47
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Росатом создаст высокопрочные материалы для атомной и космической отрасли

Планируется внедрение новых технологий к середине 30-х годов
Первый заместитель директора ЧУ «Наука и инновации» (научный дивизион Росатома) профессор Алексей Дуб в рамках XXII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии сообщил, что ученые Росатома к середине 30-х годов намерены обеспечить атомную и космическую отрасли новыми высокопрочными материалами.
Росатом создаст высокопрочные материалы для атомной и космической отрасли

© Ferra.ru

По словам Дуба, уже сегодня можно гарантировать 80-летний ресурс новых материалов для традиционных реакторов. Однако необходимо обеспечить конструкционными материалами новые реакторы IV поколения. Для этого будут использоваться металлооксидные композиты, способные выдерживать высокие нагрузки и сохранять структурную стабильность. Создается производственный участок для ежегодного выпуска до 1 тысячи метров труб, что позволит достичь лучших параметров энергоэффективности.

Заместитель директора ЧУ «Наука и инновации» Андрей Шадрин отметил, что одна из ключевых задач Росатома — разработка новой технологии переработки отработавшего ядерного топлива для реакторов на тепловых нейтронах. Проект масштабного завода, способного перерабатывать около 800 тонн тяжелого металла в год, планируется разработать до 2030 года.