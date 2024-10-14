Росатом создаст высокопрочные материалы для атомной и космической отрасли

По словам Дуба, уже сегодня можно гарантировать 80-летний ресурс новых материалов для традиционных реакторов. Однако необходимо обеспечить конструкционными материалами новые реакторы IV поколения. Для этого будут использоваться металлооксидные композиты, способные выдерживать высокие нагрузки и сохранять структурную стабильность. Создается производственный участок для ежегодного выпуска до 1 тысячи метров труб, что позволит достичь лучших параметров энергоэффективности.

Заместитель директора ЧУ «Наука и инновации» Андрей Шадрин отметил, что одна из ключевых задач Росатома — разработка новой технологии переработки отработавшего ядерного топлива для реакторов на тепловых нейтронах. Проект масштабного завода, способного перерабатывать около 800 тонн тяжелого металла в год, планируется разработать до 2030 года.