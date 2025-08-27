«Росатом» ускорит создание реактора для переработки ядерных отходов

Опубликовано 27 августа 2025, 14:281 мин.
«Росатом» ускорит создание реактора для переработки ядерных отходовЖидкосолевой реактор разработают к 2030 году
Госкорпорация «Росатом» планирует ускорить разработку исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, предназначенного для переработки опасных радиоактивных отходов. Прототип установки планируется создать к 2030 году, сообщила директор департамента госкорпорации Наталья Ильина на форуме «Технопром-2025» в Новосибирске.
Реактор будет работать на расплавах радиоактивных веществ во фторидах металлов и относится к ядерным энергетическим системам IV поколения. Его ключевой задачей станет отработка технологий «выжигания» опасных радиоактивных веществ, что повысит экологическую безопасность атомной энергетики.
Установку планируется построить на Горно-химическом комбинате в Железногорске (Красноярский край). Жидкосолевые реакторы обладают повышенной безопасностью — благодаря технологическим особенностям на них не могут произойти тяжелые аварии. Кроме того, они не требуют изготовления традиционных топливных элементов.