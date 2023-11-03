Росатом установит собственные 3D-принтеры в Центре аддитивных технологий

ЦАТОД станет местом проведения научных исследований, где будут создаваться прототипы деталей, проходить 3D-печать деталей сложной геометрической формы и проводится реинжиниринг сложных узлов. Кроме того, оборудование будет использоваться для обучения студентов и аспирантов, а также специалистов, работающих на предприятиях Росатома и в Сибирском федеральном округе, добавили в пресс-службе.

Одной из установок, которая будет установлена в центре, является принтер Fora. Этот принтер работает по принципу нанесения расплавленного материала по заранее заданному алгоритму. Он предоставляет возможность создавать макеты узлов, пластиковые приборы и механизмы, а также декоративные изделия для различных целей.