Росатом установит собственные 3D-принтеры в Центре аддитивных технологий

Росатом установит собственные 3D-принтеры в Центре аддитивных технологийЧто даст возможность 3D-печати деталей сложной геометрической формы
В пресс-службе Топливной компании Росатома, "ТВЭЛ", сообщили, что компания собирается установить собственные 3D-принтеры в Центре аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД), который создается на базе Передовой инженерной школы Томского политехнического университета, пишет ТАСС.
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ЦАТОД станет местом проведения научных исследований, где будут создаваться прототипы деталей, проходить 3D-печать деталей сложной геометрической формы и проводится реинжиниринг сложных узлов. Кроме того, оборудование будет использоваться для обучения студентов и аспирантов, а также специалистов, работающих на предприятиях Росатома и в Сибирском федеральном округе, добавили в пресс-службе.
Одной из установок, которая будет установлена в центре, является принтер Fora. Этот принтер работает по принципу нанесения расплавленного материала по заранее заданному алгоритму. Он предоставляет возможность создавать макеты узлов, пластиковые приборы и механизмы, а также декоративные изделия для различных целей.