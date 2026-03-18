Росатом увеличит число проектов с ИИ до 2027 года

Опубликовано 18 марта 2026, 23:351 мин.
Росатом увеличит число проектов с ИИ до 2027 годаИнвестиции в ПО вырастут почти на четверть
Росатом утвердил обновленную Единую цифровую стратегию до 2027 года. Документ предусматривает рост числа проектов с применением искусственного интеллекта (ИИ) во всех направлениях деятельности. Технологии также планируют использовать при строительстве атомных станций в России в рамках схемы развития электроэнергетики до 2042 года.
В пресс-службе госкорпорации отметили, Стратегия включает развитие цифровых сервисов и выход на внешний рынок. Компания намерена предлагать услуги центров обработки данных и другие ИТ-решения, в том числе в международных проектах по строительству АЭС. Одним из показателей станет увеличение инвестиций в российское программное обеспечение и радиоэлектронику почти на 25 процентов.
Отдельное направление связано с импортозамещением. Продолжится внедрение ERP-системы «тяжелого класса» для автоматизации и интеграции бизнес-процессов на отечественных решениях. Документ согласован с профильными ведомствами и учитывает обновленные требования к цифровой трансформации госкомпаний.