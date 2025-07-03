Росатом внедрит квантовые технологии для создания лекарств

Квантовые технологии позволят с высокой точностью моделировать поведение лекарств в организме человека. Это поможет рассчитывать оптимальные дозировки и эффективность препаратов. Особое внимание уделяется разработке радиофармпрепаратов, используемых в диагностике и лечении различных заболеваний.

Помимо этого, ученые изучают возможность применения квантовых вычислений совместно с искусственным интеллектом для анализа медицинских снимков. Такая технология может улучшить раннюю диагностику патологий, включая онкологические заболевания, по данным рентгена, МРТ и КТ.

Внедрение квантовых алгоритмов открывает новые перспективы для фармацевтики и медицины. Однако специалисты отмечают, что это направление требует дополнительных исследований и испытаний. Работа ведётся в рамках развития квантовых технологий в России.

Росатом планирует продолжать разработки в этой области, что в перспективе может привести к созданию более эффективных методов диагностики и лечения. О конкретных сроках появления первых результатов пока не сообщается.