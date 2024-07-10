Опубликовано 10 июля 2024, 23:01
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«Росатом» внедрит проекты победителей конкурса «Билет в Арктику»Сообщили на пресс-конференции
Госкорпорация «Росатом» рассматривает возможность практического внедрения проектов, разработанных победителями конкурса «Билет в Арктику», сообщил исполняющий обязанности директора департамента коммуникаций госкорпорации Андрей Тимонов на пресс-конференции, посвященной старту второго сезона соревнования.
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Тимонов подчеркнул готовность «Росатома» использовать разработки участников конкурса для своих целей. Второй сезон «Билет в Арктику» обещает усложненные задания и новые направления. Руководитель проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин сообщил о планах пересмотра длительности пребывания участников в Арктике и маршрутов экскурсионных поездок.
Нагибин отметил, что предполагается увеличить время пребывания до пяти-семи дней, однако это требует учета сезонных особенностей и возможностей участников. Важно соблюсти баланс между каникулярным временем и оптимальным сезоном для посещения Арктики.