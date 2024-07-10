«Росатом» внедрит проекты победителей конкурса «Билет в Арктику»

Тимонов подчеркнул готовность «Росатома» использовать разработки участников конкурса для своих целей. Второй сезон «Билет в Арктику» обещает усложненные задания и новые направления. Руководитель проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин сообщил о планах пересмотра длительности пребывания участников в Арктике и маршрутов экскурсионных поездок.

Нагибин отметил, что предполагается увеличить время пребывания до пяти-семи дней, однако это требует учета сезонных особенностей и возможностей участников. Важно соблюсти баланс между каникулярным временем и оптимальным сезоном для посещения Арктики.