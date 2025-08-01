Росатом возглавит развитие квантовых вычислений в России

Программа предусматривает создание квантового вычислителя мощностью 300 кубитов и разработку 54 новых алгоритмов к 2030 году. Финансирование проекта превысит 29 млрд рублей и будет осуществляться из бюджетных и внебюджетных источников, включая средства «Росатома».

В рамках инициативы планируется развернуть облачную платформу для прикладного использования квантовых вычислений. Ожидается, что к 2030 году сервисом будут пользоваться не менее 10 тысяч специалистов. Также программа включает проверку 100 научных гипотез о применении квантовых технологий в различных отраслях экономики.

Особое внимание уделяется подготовке кадров. К 2030 году планируется выпустить 8,3 тысячи бакалавров, 2,6 тысячи магистров и 800 аспирантов в области квантовых технологий. Научно-техническую экспертизу будут проводить РАН и специалисты Технической академии «Росатома».