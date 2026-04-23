«Росатом» впервые в мире «сжег» опасные вещества из ядерного топлива в реакторе

Опубликовано 23 апреля 2026, 13:38
«Росатом» впервые в мире «сжег» опасные вещества из ядерного топлива в реактореТехнология повышает экологичность атомной энергетики будущего
Российская госкорпорация «Росатом» впервые в мире успешно провела «сжигание» особо опасных радиоактивных веществ в реакторе атомной электростанции. Речь идет о минорных актинидах, которые содержатся в отработавшем ядерном топливе и являются наиболее радиотоксичными и долгоживущими компонентами.
Операция прошла на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС в реакторе на быстрых нейтронах БН-800. Летом 2024 года в реактор загрузили три опытные топливные сборки с уран-плутониевым МОКС-топливом, куда добавили америций-241 и нептуний-237. Сборки успешно прошли полный цикл эксплуатации. Далее они будут отправлены на послереакторные исследования.
Под действием быстрых нейтронов минорные актиниды делятся на элементы с гораздо меньшей потенциальной опасностью. Это ключевой этап в создании атомной энергетики четвертого поколения.