«Росатом» впервые в мире «сжег» опасные вещества из ядерного топлива в реакторе

Операция прошла на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС в реакторе на быстрых нейтронах БН-800. Летом 2024 года в реактор загрузили три опытные топливные сборки с уран-плутониевым МОКС-топливом, куда добавили америций-241 и нептуний-237. Сборки успешно прошли полный цикл эксплуатации. Далее они будут отправлены на послереакторные исследования.

Под действием быстрых нейтронов минорные актиниды делятся на элементы с гораздо меньшей потенциальной опасностью. Это ключевой этап в создании атомной энергетики четвертого поколения.