«Росатом» впервые в России провел операции с кубитами на планарных ловушках

В пресс-службе «Росатом квантовые технологии» сообщили, что специалисты ФИАН работали с ионами иттербия-171, продемонстрировав их захват, перемещение и однокубитные операции, а также измерив скорость нагрева. В Российском квантовом центре аналогичные эксперименты провели с ионами кальция.

Планарные ловушки способны удерживать более 100 кубитов. В них можно интегрировать оптические элементы для управления и считывания информации, отметили в пресс-службе.

Полученный результат рассматривается как этап развития ионных квантовых вычислений. Ученые планируют продолжить работу с технологией в рамках перспективы до 2030 года.