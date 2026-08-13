«Росатом» впервые в России провел операции с кубитами на планарных ловушках

Опубликовано 13 августа 2026, 23:091 мин.
«Росатом» впервые в России провел операции с кубитами на планарных ловушкахТехнология рассчитана на масштабирование квантовых систем
Ученые Квантового проекта «Росатома» впервые в России выполнили кубитные операции с использованием планарных ионных ловушек. Технология применяется для удержания и перемещения ионов на чипе и может использоваться при создании более мощных квантовых компьютеров, пишет ТАСС.
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В пресс-службе «Росатом квантовые технологии» сообщили, что специалисты ФИАН работали с ионами иттербия-171, продемонстрировав их захват, перемещение и однокубитные операции, а также измерив скорость нагрева. В Российском квантовом центре аналогичные эксперименты провели с ионами кальция.
Планарные ловушки способны удерживать более 100 кубитов. В них можно интегрировать оптические элементы для управления и считывания информации, отметили в пресс-службе.
Полученный результат рассматривается как этап развития ионных квантовых вычислений. Ученые планируют продолжить работу с технологией в рамках перспективы до 2030 года.