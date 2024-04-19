«Росатом» выделил 100 млн рублей на развитие технологических стартапов

В этом году на участие в акселераторе претендуют 60 команд, из которых отобрано 11 проектов. Они охватывают различные области, включая цифровые технологии, медицину, станкостроение, робототехнику и ядерные технологии. Каждой команде будет доступна образовательная программа по технологическому предпринимательству, разработанная МИФИ и «Росатомом».

После успешного прохождения акселератора и защиты на демо-дне каждый проект сможет получить финансирование для прототипирования в размере до 5 млн рублей. Самые перспективные проекты могут рассчитывать на до 10 млн рублей. Демо-день запланирован на июль 2024 года.

Ректор МИФИ Владимир Шевченко подчеркнул, что совместное финансирование создания образцов для перспективных проектов поможет решить проблему создания успешных рыночных продуктов на основе передовых научных результатов.