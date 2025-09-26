Росатом выведет из эксплуатации 33 атомных реактора к 2045 году

Эти реакторы, в основном выработавшие большую часть проектного ресурса к 2008 году, не успели накопить достаточных финансовых средств в специальных фондах для своего будущего демонтажа. Сейчас ведется активная работа по созданию устойчивого экономического механизма для финансирования их вывода.

Архангельская пояснила, что с момента акционирования «Росэнергоатома» в 2008 году компания полностью отвечает за эксплуатацию реакторов и обязана обеспечивать накопление средств на их последующий вывод. Хотя финансовые отчисления на эти цели начались еще в 1993 году, за прошедшие десятилетия изменились как технологии, так и требования безопасности.

В настоящее время привлечены различные органы исполнительной власти для поиска оптимального решения вопроса завершающего финансирования. Цель — обеспечить эксплуатирующую организацию необходимыми ресурсами для применения правильных технических и технологических решений при выводе блоков из эксплуатации.