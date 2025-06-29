Росатом займет 20% мирового рынка ядерного образования к 2030 году

В Обнинске создается научно-образовательный центр «Обнинск тех», который станет ключевой площадкой для подготовки специалистов в области ядерных технологий. Центр будет работать по направлениям, таким как замыкание ядерного топливного цикла, развитие атомных технологий четвертого поколения и ядерная медицина. Помимо этого, планируется открыть лаборатории по промышленному дизайну, конструированию, прототипированию и аддитивным технологиям.

Важной частью центра станет сотрудничество с международными партнерами, которые примут участие в формировании научной программы. Основой для нового образовательного комплекса станет Техническая академия Росатома и обнинский филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.