Росатом запустил два завода для переработки опасных отходов

Каждое из предприятий сможет перерабатывать до 50 тыс. тонн опасных отходов в год. Для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды на заводах внедрены многоуровневые системы экологического мониторинга. Используемые технологические решения были разработаны отечественными специалистами и соответствуют мировым стандартам экологической безопасности.

По словам Андрея Никипелова, заместителя генерального директора Росатома, эти заводы решат важную экологическую задачу по безопасному и эффективному обращению с промышленными отходами. В основе работы комплексов лежит принцип экономики замкнутого цикла, при котором из переработанных отходов можно извлекать вторичное сырье и возвращать его в хозяйственный оборот.

На данный момент Росатом планирует создать семь подобных комплексов, которые будут утилизировать сложные промышленные отходы. Таким образом, эти предприятия не только помогут очистить природу, но и будут способствовать повторному использованию ценных материалов в промышленности, что значительно снизит экологическую нагрузку.