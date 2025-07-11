Росатом запустил экскурсии к квантовому компьютеру

Программа включает не только демонстрацию оборудования, но и дискуссии о мировых и российских разработках в области квантовых вычислений. Участие в ней примут молодые исследователи, руководители предприятий и представители компаний, заинтересованных в применении квантовых технологий.

Как отмечают в «Росатом квантовые технологии», такие мероприятия помогают бизнесу лучше понимать возможности квантовых вычислений. По словам директора по квантовым технологиям Росатома Екатерины Солнцевой, многие корпорации уже включают квантовые решения в свою стратегию, и для них важно увидеть реальные достижения в этой области.