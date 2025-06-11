Росатом запустил испытания нового ядерного топлива пятого поколения на АЭС

Опубликовано 11 июня 2025, 21:091 мин.
Росатом запустил испытания нового ядерного топлива пятого поколения на АЭСНа Нововоронежской АЭС
Росатом впервые загрузил инновационное ядерное топливо пятого поколения на энергоблок № 6 Нововоронежской атомной станции. Партия новых тепловыделяющих сборок ТВС-5 была установлена в реактор ВВЭР-1200 в ходе планового ремонта и теперь будет испытываться в течение 18 месяцев.
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Разработка произведена на Новосибирском заводе химконцентратов, который входит в топливный дивизион Росатома. Новый тип топлива создавался с учетом возможности полного автоматизированного производства, что особенно важно для замыкания ядерного топливного цикла. Это позволит использовать регенерированные ядерные материалы и повысить эффективность работы как тепловых, так и быстрых реакторов.
Тепловые реакторы ВВЭР занимают ключевое место в российской атомной энергетике и эксплуатируются также за рубежом. Стратегия Росатома предусматривает развитие двухкомпонентной энергетической системы, в которой топливо будет циркулировать между тепловыми и быстрыми реакторами, обеспечивая более рациональное использование ядерных материалов.