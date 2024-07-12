Росатом запустил обучение по двухкомпонентной ядерной энергетике

Первые курсы охватывают основные принципы двухкомпонентной ядерной энергетики и знакомят с инновационной установкой БРЕСТ-ОД-300. Учебные мероприятия ориентированы на специалистов ведущих организаций атомной отрасли, задействованных в проекте «Прорыв».

Генеральный директор АО «Прорыв» Дмитрий Евланов подчеркнул, что развитие кадрового потенциала важно для успешной реализации новых технологий. Программа включает переподготовку работающих специалистов и подготовку молодых кадров в опорных вузах Росатома.

В текущем году также запланированы курсы по оборудованию турбинного отделения БРЕСТ-ОД-300 и технологии производства ядерного топлива СНУП. Они направлены на формирование единого подхода к развертыванию замкнутого ядерного топливного цикла и внедрению инновационных реакторов IV поколения.