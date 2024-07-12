В России
Опубликовано 12 июля 2024, 21:07
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Росатом запустил обучение по двухкомпонентной ядерной энергетике

Для подготовки кадров работе на реакторах IV поколения
Росатом начал переобучение специалистов по направлению двухкомпонентной ядерной энергетики и реакторам IV поколения. Об этом сообщили в Технической академии Росатома, где стартовали новые образовательные курсы. Программа разработана совместно с экспертами проекта «Прорыв» при поддержке госкорпорации.
Росатом запустил обучение по двухкомпонентной ядерной энергетике

© Ferra.ru

Первые курсы охватывают основные принципы двухкомпонентной ядерной энергетики и знакомят с инновационной установкой БРЕСТ-ОД-300. Учебные мероприятия ориентированы на специалистов ведущих организаций атомной отрасли, задействованных в проекте «Прорыв».

Генеральный директор АО «Прорыв» Дмитрий Евланов подчеркнул, что развитие кадрового потенциала важно для успешной реализации новых технологий. Программа включает переподготовку работающих специалистов и подготовку молодых кадров в опорных вузах Росатома.

В текущем году также запланированы курсы по оборудованию турбинного отделения БРЕСТ-ОД-300 и технологии производства ядерного топлива СНУП. Они направлены на формирование единого подхода к развертыванию замкнутого ядерного топливного цикла и внедрению инновационных реакторов IV поколения.