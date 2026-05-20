Опубликовано 20 мая 2026, 11:58
Росатом запустил первые проекты по квантовым вычислениям в российском ретейле

Пилот с сетью «Магнит»
Компания «Росатом квантовые технологии» сообщила о запуске первых проектов по применению квантовых вычислений в российской розничной торговле. Совместно с ретейлером «Магнит» завершен пилотный проект по оптимизации логистики. Результаты показали потенциал повышения эффективности планирования отгрузки товаров на 30%-40%, пишет ТАСС.
Разработанный прототип является программным продуктом. По мере развития мощностей квантовых вычислителей он позволит переходить от чисто классических методов к гибридным квантово-классическим расчётам. В Росатоме отметили, что этот опыт станет отправной точкой для постепенного внедрения квантовых технологий в деятельность «Магнита».

В компании добавили, что ретейл с его большими массивами данных и сложными задачами оптимально подходит для применения квантовых алгоритмов. Среди перспективных направлений: планирование закупок, управление запасами, оптимизация размещения товаров на складах, маршрутизация транспорта, формирование ассортимента и балансировка загрузки персонала. Архитектуру данных уже закладывают с учетом будущих квантовых вычислений.