Росатом запустил первые проекты по квантовым вычислениям в российском ретейле

Разработанный прототип является программным продуктом. По мере развития мощностей квантовых вычислителей он позволит переходить от чисто классических методов к гибридным квантово-классическим расчётам. В Росатоме отметили, что этот опыт станет отправной точкой для постепенного внедрения квантовых технологий в деятельность «Магнита».

В компании добавили, что ретейл с его большими массивами данных и сложными задачами оптимально подходит для применения квантовых алгоритмов. Среди перспективных направлений: планирование закупок, управление запасами, оптимизация размещения товаров на складах, маршрутизация транспорта, формирование ассортимента и балансировка загрузки персонала. Архитектуру данных уже закладывают с учетом будущих квантовых вычислений.