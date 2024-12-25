«Росатом» запустил завод по производству топлива для реакторов будущего

Опубликовано 25 декабря 2024, 23:571 мин.
«Росатом» запустил завод по производству топлива для реакторов будущегоПредприятие начнет выпуск инновационного ядерного топлива
«Росатом» запустил завод по производству ядерного топлива для атомной энергетики будущего в Томской области. В Северске, на территории Сибирского химического комбината, был введен в эксплуатацию модуль для фабрикации и рефабрикации топлива для инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Это первый объект в рамках опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения, создаваемого по проекту «Прорыв».
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На новом заводе уже изготовлены первые макетные топливные кассеты для реактора БРЕСТ-ОД-300 с топливными таблетками из нитрида обедненного урана. Это топливо является частью концепции более эффективного и безопасного использования ядерных ресурсов.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что Россия является мировым лидером в разработке технологий IV поколения, которые обеспечат более высокую эффективность использования уранового сырья, улучшенные стандарты безопасности и сокращение объемов ядерных отходов. Эти технологии соответствуют международным стандартам и значительно повышают безопасность работы ядерных установок.