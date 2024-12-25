«Росатом» запустил завод по производству топлива для реакторов будущего

На новом заводе уже изготовлены первые макетные топливные кассеты для реактора БРЕСТ-ОД-300 с топливными таблетками из нитрида обедненного урана. Это топливо является частью концепции более эффективного и безопасного использования ядерных ресурсов.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что Россия является мировым лидером в разработке технологий IV поколения, которые обеспечат более высокую эффективность использования уранового сырья, улучшенные стандарты безопасности и сокращение объемов ядерных отходов. Эти технологии соответствуют международным стандартам и значительно повышают безопасность работы ядерных установок.