Росатом запустит платформу управления жизненным циклом изделий

Опубликовано 21 мая 2024, 17:47
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Росатом запустит платформу управления жизненным циклом изделийВ 2025 году
Генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о запуске пилотного проекта платформы управления полным жизненным циклом «Сарус» в 2025 году. Эта система охватывает все этапы создания продуктов — от проектирования до утилизации, используя технологии 3D-проектирования.
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Платформа будет базироваться на российском программном обеспечении и операционной системе, не зависящих от импорта. Лихачев выразил уверенность в том, что предложения Росатома по этой платформе будут рассмотрены как партнерами, так и другими индустриальными центрами компетенций.
Лихачев также отметил, что подобная работа ведется и по другим платформам, таким как инженерные расчеты. Планируется ускорить этот процесс, имея определенные соображения и партнерства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.