Росатом запустит платформу управления жизненным циклом изделий

Платформа будет базироваться на российском программном обеспечении и операционной системе, не зависящих от импорта. Лихачев выразил уверенность в том, что предложения Росатома по этой платформе будут рассмотрены как партнерами, так и другими индустриальными центрами компетенций.

Лихачев также отметил, что подобная работа ведется и по другим платформам, таким как инженерные расчеты. Планируется ускорить этот процесс, имея определенные соображения и партнерства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.