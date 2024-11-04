Росатом запустит производство батарей для 100 тысяч электромобилей в год

По словам Никипеловой, первая гигафабрика начнет работу в следующем году и будет производить батареи для 50 тыс. электромобилей. Запуск этой фабрики запланирован на 2025 год в Калининградской области. Вторая гигафабрика, которая также будет выпускать батареи на 50 тыс. электромобилей, откроется в 2026 году в Москве.

Кроме того, Росатом в 2026 году намерен начать производство электроприводов для электромобилей. Никипелова подчеркнула, что компания активно поддерживает развитие электромобильности в России. Она отметила важность перехода на электротранспорт для региональных перевозчиков, такси, каршеринга и общественного транспорта, а также развитие сети электрозарядных станций.