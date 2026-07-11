«Росатом» запустит в Подмосковье гигафабрику зарядных станций

По словам Бухвалова, предприятие уже выпускает продукцию, а объемы готовы увеличивать при росте спроса. Также ведутся переговоры с администрацией Екатеринбурга о возможной установке зарядной инфраструктуры в городе. Росатом продолжает расширять сеть электрозарядных станций в регионах России.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» планирует расширение сеть электрозаправочных станций «Элли», разработанных НПО «Электромашина». Для размещения комплексов рассматриваются 25 площадок в российских городах. До конца 2026 года новые станции должны появиться в Ишимбае и Краснодаре.