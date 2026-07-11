«Росатом» запустит в Подмосковье гигафабрику зарядных станций

Опубликовано 11 июля 2026, 18:351 мин.
«Росатом» запустит в Подмосковье гигафабрику зарядных станцийМощность производства составит 8 ГВт
Росатом планирует запустить в Московской области гигафабрику по производству литийионных батарей для электроавтомобилей до конца 2026 года. Об этом сообщил директор бизнес-направления «Электромобильность» компании «ТВЭЛ» Александр Бухвалов. Суммарная мощность производства зарядных станций достигнет 8 ГВт.
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По словам Бухвалова, предприятие уже выпускает продукцию, а объемы готовы увеличивать при росте спроса. Также ведутся переговоры с администрацией Екатеринбурга о возможной установке зарядной инфраструктуры в городе. Росатом продолжает расширять сеть электрозарядных станций в регионах России.
Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» планирует расширение сеть электрозаправочных станций «Элли», разработанных НПО «Электромашина». Для размещения комплексов рассматриваются 25 площадок в российских городах. До конца 2026 года новые станции должны появиться в Ишимбае и Краснодаре.