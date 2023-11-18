Росатом завершил испытания стержней для сверхмощного ледокола "Россия"

Как отмечает Росатом, стержни компенсирующих групп играют важную роль в управлении и защите реактора. Они обеспечивают контроль мощности, управление реактором и компенсацию изменений реактивности. Важно, что группы действуют независимо друг от друга, что обеспечивает надежность даже при отказе одной из них.

Проект 10510 предусматривает создание ледоколов, способных преодолевать льды толщиной до четырех метров, а также прокладывать каналы шириной около пятидесяти метров. Первый из таких ледоколов, "Россия", оснащен двумя реакторными установками РИТМ-400 с общей мощностью на валах до 120 МВт. Строительство этого ледокола началось в 2020 году, а запуск в эксплуатацию планируется на 2027 год.