Росатом завершил монтаж оборудования для двух экотехнопарков

Экотехнопарки «Горный» и «Щучье» являются значимыми объектами создания высокотехнологичной инфраструктуры в рамках проекта «Экология». Они оснащены передовым оборудованием, в большей части российского производства, для обезвреживания промышленных отходов I и II классов.

Основная цель этих предприятий — не только безопасно обезвредить отходы, но и максимально извлечь полезные компоненты для повторного использования. По планам, запуск экотехнопарков планируется до конца 2024 года.

Санкции привели к ограничениям работы нескольких иностранных поставщиков, однако, Росатом успешно заменил импортное оборудование отечественными аналогами. Генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин отметил, что эти решения превзошли зарубежные аналоги по ряду параметров.

Установленное оборудование, разработанное отечественной компанией, позволяет извлекать ценные компоненты из отходов, находя применение в различных отраслях промышленности. Эффективная система очистки гарантирует соответствие выбросов в атмосферу установленным стандартам, что является важным шагом в направлении экологической безопасности.