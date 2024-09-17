В России
Опубликовано 17 сентября 2024, 22:34
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Росатом завершил наладку уникального модуля по производству ядерного топлива

Проект «Прорыв» завершил наладку оборудования перед испытаниями
Специалисты проекта «Прорыв» завершили наладку технологического оборудования для первого в мире модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) смешанного уран-плутониевого топлива (СНУП), который теперь готов к опытно-промышленной эксплуатации. Этот модуль является частью Опытно-демонстрационного энергокомплекса, создаваемого в рамках IV поколения атомной энергетики в России.
Росатом завершил наладку уникального модуля по производству ядерного топлива

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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил об этом на 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ. По его словам, атомные энергосистемы IV поколения включают реакторы на быстрых нейтронах и предприятия по производству инновационного ядерного топлива. Эти системы позволяют многократно рециклировать отработанное ядерное топливо, что обеспечивает новое качество атомной энергетики.

Проект «Прорыв», реализуемый в Северске Томской области, направлен на возвращение к изначальным принципам безопасности ядерных объектов и расширение ресурсной базы разведанных месторождений, отметил Лихачев.