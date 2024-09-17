Росатом завершил наладку уникального модуля по производству ядерного топлива

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил об этом на 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ. По его словам, атомные энергосистемы IV поколения включают реакторы на быстрых нейтронах и предприятия по производству инновационного ядерного топлива. Эти системы позволяют многократно рециклировать отработанное ядерное топливо, что обеспечивает новое качество атомной энергетики.

Проект «Прорыв», реализуемый в Северске Томской области, направлен на возвращение к изначальным принципам безопасности ядерных объектов и расширение ресурсной базы разведанных месторождений, отметил Лихачев.