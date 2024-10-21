Росатом завершит проектирование плавучего энергоблока к концу 2024 года

Лихачев подчеркнул, что существует высокий интерес к данным решениям за пределами России. ПЭБ с суммарной электрической мощностью до 100 МВт позволит зарубежным заказчикам получать необходимую электроэнергию с меньшими инвестициями в ядерную инфраструктуру.

Также в рамках конференции Лихачев анонсировал намерение ввести в эксплуатацию к 2030 году микрореактор «Шельф-М» мощностью 10 МВт. Этот проект уже имеет промышленного заказчика. По словам Лихачева, соглашение о строительстве атомных станций малой мощности на базе «Шельф-М» было подписано с правительством Чукотки. Станция обеспечит теплом и электроэнергией золоторудное месторождение Совиное.