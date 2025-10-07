Росавиация: до 2030 года ожидается выбытие 339 самолётов

Ядров уточнил, что к 2030 году, как ожидается, примерно 339 самолётов будут выведены из эксплуатации, причём 230 из них будут отечественного производства. В их число входят более старые модели, которым 40, 50 и 60 лет, а также 109 самолётов иностранного производства. Кроме того, планируется вывести из эксплуатации 200 вертолётов.

Ядров также отметил, что по состоянию на 6 октября парк российских внутренних авиалиний насчитывает 1135 воздушных судов, которые выполняют 99% всех рейсов. Из них 1088 в настоящее время находятся в эксплуатации, а 47 — на хранении.

