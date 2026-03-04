Росавиация подтвердила годность комплектующих для двигателя ПД‑8

В Росавиации подтвердили, что Пермское предприятие ОДК-Стар, входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, успешно завершило испытания электронных компонентов системы управления двигателем ПД-8. Одобрены регулятор двигателя РЭД-8 и блок защиты двигателя БЗД-8.

Комплектующие прошли испытания на устойчивость к молниевым разрядам и электромагнитным воздействиям, соответствующим четвертой категории сложности. Оборудование показало полную работоспособность в экстремальных условиях, отметили в Росавиации.

Начальник управления сертификации авиационной техники Росавиации Дмитрий Копысов заявил, что получение сертификатов на новые компоненты — важный этап в реализации программы ПД-8. Следующим шагом станет проверка производственных мощностей ОДК-Стар для организации серийного выпуска РЭД-8 и БЗД-8.