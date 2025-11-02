Росавиация проведёт сертификацию двигателя и винта самолёта «Байкал» в 2026 году

Для самолёта «Байкал» подана заявка на сертификат типа. Планируется завершить сертификацию двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в 2026 году. Первый лётный образец ожидается к концу 2025 года, после чего начнётся процесс сертификации, намеченной на первый квартал 2026 года.

Первый опытный образец «Ладоги» должен быть готов к концу текущего года. Первый полёт запланирован на середину 2026. Сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 намечена на 2026 год, а получение сертификата типа ожидается к 2029 году.

Также отмечается, что макетная комиссия по самолёту «Освей» пройдена, и замечания комиссии уже учтены. Отчётная документация будет направлена в Росавиацию и подведомственный агентству Авиарегистр России. Сертификация модели также запланирована на 2029 год.

К 2030 году планируется выпуск 105 самолётов «Ладога», 158 «Освей» и 139 «Байкалов».