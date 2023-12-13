Росавиация сертифицировала 445 организаций по техобслуживанию самолетов

Из общего числа сертифицированных организаций, шесть крупнейших имеют в своем распоряжении 23 полнофункциональных ангарных комплекса, предназначенных для проведения работ по техническому обслуживанию самолетов различных авиакомпаний.

Михаил Василенков, начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации, подчеркнул, что для отечественных авиакомпаний сейчас доступны эффективные логистические системы. Благодаря чему происходит оперативное обеспечение необходимыми деталями и компонентами для обслуживания и бесперебойной эксплуатации авиационной техники.

Таким образом Росавиация повышает безопасность и эффективность авиационной деятельности в стране и бесперебойную работу авиапарка всех авиакомпаний, действующих на территории России.