Росавиация: сертификацию МС-21 планируют завершить к концу 2026 года

МС-21 разработан корпорацией «Яковлев». Это узкофюзеляжный самолёт нового поколения, рассчитанный на перевозку от 163 до 211 пассажиров. На заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов.

Крупнейшим заказчиком лайнеров выступает группа «Аэрофлот». Компания планирует получить 108 самолётов МС-21 до 2030 года, а к 2033 году увеличить их число в своём парке до 200.

Успешное завершение сертификации позволит начать серийные поставки самолёта российским авиакомпаниям. МС-21 призван заменить иностранные лайнеры и стать основой парка отечественных перевозчиков на среднемагистральных маршрутах.

«МС-21-310. Выполнено уже на сегодня 30% полётной программы, ещё до конца года нужно выполнить порядка 200 полётов и проверить 250 доказательных документов. Планируем с коллегами работу завершить к концу этого года», — почеркнул Ядров.