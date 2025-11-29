Росавиация: требования Airbus по обновлению ПО на самолётах не касаются России

По сообщениям ТАСС, предварительное изучение директивы Airbus показало, что она не распространяется на самолёты семейства Airbus A320, используемые российскими авиакомпаниями.

В Росавиации подчеркнули, что безопасность полётов — высший приоритет для всех участников российской авиатранспортной системы. Но данный случай Россию не касается.

«Об эксплуатации А320. Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолётов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — сказано в сообщении агентства.