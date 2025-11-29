Росавиация: требования Airbus по обновлению ПО на самолётах не касаются России

Опубликовано 29 ноября 2025, 21:221 мин.
Росавиация: требования Airbus по обновлению ПО на самолётах не касаются РоссииНовая директива компании не касается смолётов A320
Росавиация прокомментировала директиву авиакомпании Airbus по обновлению ПО на самолётах.
© Airbus
По сообщениям ТАСС, предварительное изучение директивы Airbus показало, что она не распространяется на самолёты семейства Airbus A320, используемые российскими авиакомпаниями.
В Росавиации подчеркнули, что безопасность полётов — высший приоритет для всех участников российской авиатранспортной системы. Но данный случай Россию не касается.
«Об эксплуатации А320. Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолётов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — сказано в сообщении агентства.