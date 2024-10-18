Росбиотех представил первый этический кодекс биотехнолога в России

Опубликовано 18 октября 2024, 17:341 мин.
Росбиотех представил первый этический кодекс биотехнолога в РоссииВ День биотехнолога
Российский биотехнологический университет (Росбиотех) разработал первый в стране этический кодекс биотехнолога ко Дню биотехнолога, который отмечается 18 октября. Как сообщает пресс-служба вуза, в этот день в университете пройдет торжественное принятие кодекса с участием студентов, сотрудников и представителей научного сообщества.
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По словам пресс-службы Росбиотеха, данный кодекс создан для установления высоких стандартов профессиональной этики и формирования культуры ответственности в сфере биотехнологий. Он включает в себя обязательства, которые должен соблюдать биотехнолог, включая содействие доступности биотехнологий, уважение традиционных ценностей и приоритет естественного над искусственным.
Кодекс также подчеркивает важность развития биотехнологий для гармонизации человека и поддержания международного обмена в этой области. Он призван укрепить связь между наукой и обществом в условиях современных вызовов и возможностей, открывающихся в биотехнологической отрасли.