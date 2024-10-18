Росбиотех представил первый этический кодекс биотехнолога в России

По словам пресс-службы Росбиотеха, данный кодекс создан для установления высоких стандартов профессиональной этики и формирования культуры ответственности в сфере биотехнологий. Он включает в себя обязательства, которые должен соблюдать биотехнолог, включая содействие доступности биотехнологий, уважение традиционных ценностей и приоритет естественного над искусственным.

Кодекс также подчеркивает важность развития биотехнологий для гармонизации человека и поддержания международного обмена в этой области. Он призван укрепить связь между наукой и обществом в условиях современных вызовов и возможностей, открывающихся в биотехнологической отрасли.