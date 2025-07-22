«Росэл» освоил производство гибких плат для электроники

Гибкие платы из полиамида обладают рядом преимуществ перед традиционными стеклотекстолитовыми: они легче, эластичнее и устойчивее к высоким температурам. Однако их обработка всегда была сложной задачей из-за чрезмерной гибкости материала, затрудняющей точное сверление.

Специалисты производственного объединения «Электроприбор» (входит в «Росэл») нашли решение, зафиксировав полиамидную заготовку между двумя слоями вспомогательных материалов. Нижний слой из древесно-волокнистой плиты с особым покрытием обеспечивает ровную поверхность, а верхний алюминиевый лист прижимает заготовку, предотвращая смещение. Это позволяет достичь точности сверления до 20−25 микрон.

По словам генерального директора АО «ПО „Электроприбор“» Алексея Трошина, предприятие уже освоило выпуск двухсторонних плат 5-го класса точности, а в некоторых случаях — даже с элементами 6-го класса. Размеры изделий варьируются от 24×30 мм до 345×313 мм.