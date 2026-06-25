«Росэл» представил отечественные компоненты для беспилотников

В линейку вошли навигационные модули, полетные контроллеры, двигатели, регуляторы для роторных систем и оптико-электронные комплексы. Навигационные устройства поддерживают ГНСС, а флагманская модель оснащена технологией RTK с точностью позиционирования до сантиметров.

Для дронов также показали компактные контроллеры, серийные моторы для FPV-аппаратов и ESC-регуляторы. Отдельно представлена система ГОЭН-60-ТПВ с тепловизионным каналом, встроенным вычислителем и нейросетевыми алгоритмами распознавания целей.