В России
Опубликовано 25 июня 2026, 19:37
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«Росэл» представил отечественные компоненты для беспилотников

Разработаны узлы с высокой локализацией
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, представил набор российских компонентов для беспилотных авиационных систем на форуме «Инженеры будущего 2026». Разработки предназначены для гражданских и специальных аппаратов с использованием отечественной элементной базы.
«Росэл» представил отечественные компоненты для беспилотников

© Ferra.ru

В линейку вошли навигационные модули, полетные контроллеры, двигатели, регуляторы для роторных систем и оптико-электронные комплексы. Навигационные устройства поддерживают ГНСС, а флагманская модель оснащена технологией RTK с точностью позиционирования до сантиметров.

Для дронов также показали компактные контроллеры, серийные моторы для FPV-аппаратов и ESC-регуляторы. Отдельно представлена система ГОЭН-60-ТПВ с тепловизионным каналом, встроенным вычислителем и нейросетевыми алгоритмами распознавания целей.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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